В Омской области введут режим ЧС из-за раннего наступления холодов
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В Омской области планируют ввести режим ЧС из-за раннего наступления холодов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"Чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании. В ближайшее время подпишем все необходимые документы", – объяснил он решение.
По словам губернатора, режим ЧС из-за ранних снегопадов уже введен в трех районах Омской области. Хоценко отметил, что снег уже покрыл 420 тысяч гектаров посевов, в то время как уборочная кампания продолжается.
Несмотря на все трудности, подчеркнул он, аграрии уже собрали более 3,4 миллиона тонн зерна.
"Урожайность выросла до 22 центнеров с гектара. Это результат огромного труда наших работников поля", – подчеркнул глава региона.
Хоценко добавил, что в Омской области застраховано 959 тысяч гектаров посевов. Он указал на важности работы аграриев со страховыми компаниями, потому что регион находится в "зоне рискованного земледелия".
