Власти Ростовской области введут режим ЧС федерального уровня из-за гибели урожая

Фото: donland.ru

В Ростовской области уровень ЧС повысят до федерального из-за ущерба урожаю, причиненного вследствие непогоды. Об этом сообщается на портале правительства региона.

"На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации", – сказал губернатор области Юрий Слюсарь.

Такое решение позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям быстрее восстановиться. Уточняется, что из-за аномальной погоды в регионе пострадало или погибло около миллиона гектаров посевов. Ущерб составил около четырех миллиардов рублей.

Из-за засухи региональный режим ЧС введен в 27 районах, а из-за заморозков – в 43.

При этом синоптики предупреждают о сильном понижении температуры на всей европейской части России. Заморозки ожидаются и в Ростовской области. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Температура в Калининградской области опустится до минус 1–2 градусов, в Ивановской – до минус 1, в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской – до минус 2, в Брянской области и Башкортостане – до минус 3.

