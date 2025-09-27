Заморозки придут в европейскую часть России в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни заморозки будут наблюдаться на всей европейской части России, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура в Калининградской области опустится до минус 1–2 градусов, в Ивановской – до минус 1, в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской – до минус 2, в Брянской области и Башкортостане – до минус 3.

При этом на Урале, в Свердловской и Курганской областях, в последние дни сентября ожидается существенное похолодание. Ночью температура будет понижаться от минус 1 до минус 6 градусов, указал специалист.

Заморозки ожидаются и в Ростовской области. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Более того, в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии прогнозируются заморозки до минус 4 градусов. Это связано с влиянием антициклональной погоды и перемещением холодных воздушных масс с севера.

"Переобувать" автомобиль с летних шин на зимние рекомендуется при устойчивых температурах ниже 5 градусов днем и ночных заморозках, рассказал ранее автоэксперт Ян Хайцеэр. При этом подготовку машины к зимнему сезону нужно начать заранее. Хайцеэр посоветовал посетить станцию технического обслуживания для планового сервиса по пробегу или сроку эксплуатации.