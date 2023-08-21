Дагестану нужно 14 млрд руб на повышение надежности энергоснабжения – Меликов

Фото: 123RF/lempro

Дагестану нужно 14 миллиардов рублей до 2030 года на повышение надежности энергоснабжения. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

"В прошлом году мы достаточно активно эту работу (по модернизации энергетического хозяйства. – Прим. ред.) проводили, … и там, где мы эту работу провели, у нас аварий не было вообще. А там, где мы рассчитывали на финансирование этого года, мы эти работы выполнить не смогли, потому что в федеральном бюджете источников финансирования для этих мероприятий не нашлось", – передает РИА Новости слова главы Дагестана.

Меликов заметил, что уже обращался к Владимиру Путину, чтобы тот поручил выделить средства для реализации программы по повышению надежности энергетического комплекса Республики Дагестан и сопутствующих программ по Махачкале, а также по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Он подчеркнул, что работа по повышению надежности энергоснабжения должна проходить поэтапно. Глава республики добавил, что речь идет о 14 миллиардах рублей до 2030 года.

Ранее Меликов заявил, что частые отключения света в Дагестане связаны с жаркой погодой, установившейся в регионе.

По словам главы Дагестана, подобные ситуации случаются летом ежегодно. Системы электроснабжения не готовы к условиям жаркой погоды. Меликов заявил, энергосети каждый год проверяются на прочность жаркой погодой.



Температура воздуха на курортах Краснодарского края установилась на отметке 43 градуса