Полный тезка Путина родился в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Комздрав СПб"

В Санкт-Петербурге появился на свет мальчик, чьи имя и фамилия полностью совпадают с данными президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального комитета по здравоохранению.

"10 июля 2023 года в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного – он тоже Владимир и однофамилец президента России – Владимира Путина", – говорится в сообщении.

Мать новорожденного рассказала, что им с супругом нравится энергетика его имени, которое трактуется как "владеющий миром". Женщина также добавила, что человек с именем Владимир призван приводить людей к порядку и согласию.

Пациентка родильного дома заключила, что ее сын принес в мир мудрость, тепло и любовь. Она выразила надежду на то, что мальчик вырастет лидером и победителем по жизни.

Ранее стало известно, что за последние 10 лет в России стали чаще менять фамилию и инициалы. Число обращений по таким вопросам за указанный период выросло на 46 тысяч. Поменять фамилию, имя и отчество в РФ могут лица, достигшие 14 лет.

