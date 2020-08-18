Умер родственник и полный тезка писателя Бориса Пастернака

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В Москве умер поэт Борис Пастернак, писавший под псевдонимом Пургалин, сообщает РБК. Речь идет о родственнике и полном тезке лауреата Нобелевской премии, писателя Бориса Леонидовича Пастернака.

Как рассказали в Cоюзе работников и ветеранов телевидения и радио, Пастернак выпал из окна. Его оперативно доставили в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Ему было 84 года.

Там же отметили, что погибший был подключен к аппарату искусственного дыхания. Предполагается, что ему не хватало кислорода и он открыл окно.

Пастернак родился 26 февраля 1936 года. В 1970-х он работал в музыкальной редакции на Центральном телевидении. Вместе с режиссером Евгением Гинзбургом Пастернак придумал телешоу "Бенефис". Также он писал тексты для песен в кинофильмах.