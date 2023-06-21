06:49Регионы
Во Владивостоке нашли девушку, которая пропала в Вене осенью 2022 года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции разыскали во Владивостоке девушку из Австрии, которая пропала в Вене осенью прошлого года и была объявлена в международный розыск. Об этом говорится в телеграм-канале УМВД по Приморскому краю.
По информации правоохранительных органов Австрии, девушка в октябре 2022 года внезапно покинула свое место жительства в Вене, оставив все свои вещи.
Российские полицейские передали информацию о нахождении 27-летней гражданки по каналам Интерпола зарубежным коллегам, в связи с чем ее международный розыск был прекращен.
В российском ведомстве отметили, что каналы Интерпола остаются одним из главных механизмов информационного обмена между правоохранительными органами РФ и других государств.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли в тайге 29-летнюю жительницу Бурятии, которая потерялась 1 июня в Тункинском районе республики.
До этого следователи возбудили уголовное дело после пропажи двух граждан КНДР – женщины и подростка – во Владивостоке.
Читайте также