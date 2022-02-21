В Сочи построят новый всесезонный горный курорт "Долина Васта"

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В горном кластере Сочи построят новый всесезонный курорт "Долина Васта". Он сможет принимать до 1,5 миллиона туристов в год, сообщается на сайте городской администрации.

В "Долине Васта" будут развивать различные виды туризма, в том числе оздоровительный, горнолыжный и экологический. Такую задачу, по словам зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, поставил Владимир Путин.

"Краснодарский край, непосредственно Сочи, – одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады", – отметил Чернышенко.

На курорте появятся отели трех-, четырех- и пятизвездочные, апарт-отели и бальнеологический пансионат-клиника. Гостиницы будут включать около 3,5 тысячи номеров, одновременно поселиться смогут около 8 тысяч человек. Для персонала построят отдельное жилье и создадут 2,5 тысячи рабочих мест.

Общая площадь курорта составит 3,8 тысячи гектаров. Новые канатные дороги длиной 13 километров свяжут 80 километров горнолыжных трасс, общая зона катания составит 300 километров.

Ранее сообщалось, что сочинский курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим горнолыжным курортом в России по версии World Ski Awards. По словам заместителя гендиректора "Розы Хутор" Сергея Хворостяного, эта победа говорит о постоянном развитии курорта.

