В Сочи построят новый всесезонный горный курорт "Долина Васта"

Фото: depositphotos/wasja
В горном кластере Сочи построят новый всесезонный курорт "Долина Васта". Он сможет принимать до 1,5 миллиона туристов в год, сообщается на сайте городской администрации.
В "Долине Васта" будут развивать различные виды туризма, в том числе оздоровительный, горнолыжный и экологический. Такую задачу, по словам зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, поставил Владимир Путин.
"Краснодарский край, непосредственно Сочи, – одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады", – отметил Чернышенко.
На курорте появятся отели трех-, четырех- и пятизвездочные, апарт-отели и бальнеологический пансионат-клиника. Гостиницы будут включать около 3,5 тысячи номеров, одновременно поселиться смогут около 8 тысяч человек. Для персонала построят отдельное жилье и создадут 2,5 тысячи рабочих мест.
Общая площадь курорта составит 3,8 тысячи гектаров. Новые канатные дороги длиной 13 километров свяжут 80 километров горнолыжных трасс, общая зона катания составит 300 километров.
Ранее сообщалось, что сочинский курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим горнолыжным курортом в России по версии World Ski Awards. По словам заместителя гендиректора "Розы Хутор" Сергея Хворостяного, эта победа говорит о постоянном развитии курорта.
Москвичам рассказали, во сколько обойдется отдых на горнолыжном курорте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: