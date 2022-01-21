В Санкт-Петербурге приостановили оказание плановой медпомощи

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Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях", – указано в документе.

Отмечается, что исключение будет сделано для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния и представляет для них угрозу.

Также оказание плановой медицинской помощи будет по-прежнему осуществляться в частных медицинских организациях, стоматологических клиниках, женских консультациях и других негосударственных учреждениях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от коронавируса в России. Он попросил Минздрав согласовывать распределение медикаментов, закупаемых централизованно, с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

