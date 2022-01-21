Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

14:59

В Санкт-Петербурге приостановили оказание плановой медпомощи

регионы медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях", – указано в документе.

Отмечается, что исключение будет сделано для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния и представляет для них угрозу.

Также оказание плановой медицинской помощи будет по-прежнему осуществляться в частных медицинских организациях, стоматологических клиниках, женских консультациях и других негосударственных учреждениях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от коронавируса в России. Он попросил Минздрав согласовывать распределение медикаментов, закупаемых централизованно, с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации из-за COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать