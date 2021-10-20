В Екатеринбурге ушли в отставку 4 начальника отделов полиции

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Четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга уволились по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

Он подчеркнул, что в данной ситуации нет никакого криминала.

"Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал", – отметил Горелых.

В настоящее время в полиции ищут новых руководителей.

Ранее в отставку ушла глава Минздрава Якутии Елена Борисова. Она оставила свой пост из-за перехода на другую работу.

