Более 1,2 млн человек приняли участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В праздновании 300-летия Екатеринбурга приняли участие более 1,2 миллиона человек. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Во время мероприятия прошел музыкальный концерт, на котором выступили певица Валерия, хор Турецкого и гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян. Одновременно с этим на проспекте Ленина проходила общегородская дискотека.

После этого горожане наблюдали лазерное шоу над акваторией Городского пруда, а завершился День города масштабным фейерверком из 15 тысяч залпов.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили программу в честь Дня Государственного флага России, который отмечают 22 августа. Москвичей и туристов приглашают присоединиться к патриотической и познавательной программе.

До этого стало известно, что в честь дня рождения центров госуслуг в Москве состоятся развлекательные мероприятия. Принять в них участие можно с 22 по 25 августа.