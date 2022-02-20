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регионы

14:39

В Воронежской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

регионы

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего притока эвакуированных из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", – указано в сообщении регионального правительства.

По информации властей Воронежской области, необходимо обеспечить беженцев бытовыми принадлежностями. Кроме того, требуется финансирование на решение первоочередных проблем эвакуированных, в том числе на тестирование по коронавирусу.

В обращении регионального правительства указано, что системы жизнеобеспечения субъекта РФ работают штатно, а режим ЧС в первую очередь ориентирован на тех, кто помогает беженцам.

20 февраля в Воронеж прибыл первый поезд с эвакуированными жителями ДНР с 910 пассажирами. Ожидается второй состав примерно с тем же числом беженцев. В регионе развернули 42 пункта временного размещения, рассчитанные на четыре с половиной тысячи человек.

Об эвакуации жителей ДНР стало известно 18 февраля. Соответствующее заявление сделал глава непризнанной республики Денис Пушилин. Позднее аналогичную процедуру объявили в ЛНР. На данный момент в РФ приехали почти 40 тысяч беженцев.

Еще 6 поездов перевезут 5 тысяч беженцев в четыре региона РФ

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