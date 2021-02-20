В Крыму потеплеет после сильных снегопадов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Потепление наступит на Крымском полуострове после периода сильных снегопадов. Об этом рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, передает ТАСС.

По словам специалиста, в регионе фиксируется повышенное атмосферное давление.

"Антициклон наполнился, погода определяется областью повышенного давления, поэтому устойчивый характер погоды, без осадков. Морозы ослабевают", – заявила Любецкая.

Метеоролог предупредила, что в ночь с 20 на 21 февраля температура воздуха опустится до минус 8 – минус 13 градусов, однако позже ночи потеплеют до 1–6 градусов мороза. Что касается дневной температуры, то она будет держаться на уровне от 0 до 5 градусов тепла (в отдельные дни – 2–7 градусов тепла).

Специалист также отметила, что крымские реки остались в своих прежних границах, поскольку таяние снега пока не произошло и не повлияло на уровень воды.

Накануне из-за непогоды в регионе впервые закрыли движение по Крымскому мосту. Такое решение было принято в связи с обильным выпадением снега и налипанием осадков на автомобили. Сообщалось также, что в Керчи и трех районах полуострова вводится режим чрезвычайной ситуации.

