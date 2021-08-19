Глава Воронежской области наградил жителей, спасавших людей после взрыва автобуса

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Глава Воронежской области Александр Гусев поблагодарил граждан, которые спасали пострадавших после взрыва в автобусе, и подарил им именные часы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Встретился с воронежцами, которые помогали пострадавшим сразу после взрыва маршрутки на Кольцовской. Своим указом объявил им благодарности и вручил именные губернаторские часы. Пусть они отсчитывают часы и минуты достижений и личного счастья", – написал глава.
Среди героев – 10 человек: Игорь Пахачев, Наталия Нагорная, Алексей Бобрешов, Дмитрий Калаев, Денис Щупка, Михаил Роговой, Ольга Бажина, Александр Грязнов, Максим Щекунских и Александр Бершадский.
Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. Получили травмы 24 человека, двое погибли. Госпитализированы были 19 человек, состояние троих из них оценивалось как тяжелое.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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