Горнолыжный курорт "Шерегеш" вводит QR-коды с 20 января

Фото: ТАСС/Максим Киселев
С 20 января на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш вводят QR-коды. Об этом сообщается в группе курорта в соцсети "ВКонтакте".
QR-коды понадобятся также при посещении организаций общественного питания, объектов спорта, спа-салонов, детских площадок, кинотеатров и ночных клубов.
"Необходимо предоставить один из документов: сертификат о вакцинации/QR-код; справку о перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев; отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 48 часов с момента выдачи); справку о противопоказаниях к вакцинации", – говорится в сообщении.
При этом дети до 18 лет указанные документы предоставлять не должны.
Иностранцам же необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил тенденции по ранним бронированиям туров на весну. Он добавил, что в перечне зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и ОАЭ. На заграничные поездки приходится до половины доковидных объемов бронирований.
Туристам рассказали, во сколько обойдется прокат снаряжения на горнолыжных курортах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: