Горнолыжный курорт "Шерегеш" вводит QR-коды с 20 января

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С 20 января на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш вводят QR-коды. Об этом сообщается в группе курорта в соцсети "ВКонтакте".

QR-коды понадобятся также при посещении организаций общественного питания, объектов спорта, спа-салонов, детских площадок, кинотеатров и ночных клубов.

"Необходимо предоставить один из документов: сертификат о вакцинации/QR-код; справку о перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев; отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 48 часов с момента выдачи); справку о противопоказаниях к вакцинации", – говорится в сообщении.

При этом дети до 18 лет указанные документы предоставлять не должны.

Иностранцам же необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил тенденции по ранним бронированиям туров на весну. Он добавил, что в перечне зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и ОАЭ. На заграничные поездки приходится до половины доковидных объемов бронирований.

