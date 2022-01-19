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Общество

16:57

Курский депутат прошел в "красную" зону без маски и пронес больным сало и самогон

регионы общество

Фото: kurskduma.ru

Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, что прошел в "красную" зону коронавирусного госпиталя и принес пациентам сало, хрен и самогон. Об этом сообщает РИА Новости.

"На 1 января я принес больным лекарства от коронавируса – сало, банку меда, чеснок, хрен и банку самогона. И, вы знаете, все четверо выздоровели", – заявил Карцев.

По словам депутата, случай произошел год назад. В госпиталь он пришел к знакомой больной женщине, в палате с которой находились еще три человека. Встретив их через пару месяцев, он узнал, что все люди из палаты выздоровели.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов нелестно высказался о людях, сомневающихся в пользе прививок от коронавируса. По словам Кузнецова, прививаться от COVID-19 нужно обязательно. Он подчеркнул, что это неизбежно, поскольку только вакцинация спасет мир от болезней.

Депутат Курской думы посоветовал бороться с COVID-19 фразой: "Это не мое"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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