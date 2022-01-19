Мэр Новокузнецка назвал сомневающихся в прививках от COVID-19 "средневековой теменью"

Фото: ТАСС/Ольга Мальцева

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов нелестно высказался о людях, сомневающихся в пользе прививок от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что прививка – зараза, в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, непросвещенные такие мысли посещают людей", – сказал он.

По словам Кузнецова, прививаться от COVID-19 нужно обязательно. Он подчеркнул, что это неизбежно, поскольку только вакцинация спасет мир от болезней.

За последние сутки в России подтвердили 33 899 случаев коронавируса, в 5 376 (15,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Забайкальском крае.