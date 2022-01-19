Мэр Новокузнецка назвал сомневающихся в прививках от COVID-19 "средневековой теменью"

Фото: ТАСС/Ольга Мальцева
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов нелестно высказался о людях, сомневающихся в пользе прививок от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что прививка – зараза, в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, непросвещенные такие мысли посещают людей", – сказал он.
По словам Кузнецова, прививаться от COVID-19 нужно обязательно. Он подчеркнул, что это неизбежно, поскольку только вакцинация спасет мир от болезней.
За последние сутки в России подтвердили 33 899 случаев коронавируса, в 5 376 (15,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Забайкальском крае.
В Москве выявлено 8 795 новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: