Губернатор Севастополя объяснил появление дыма около Южной бухты

Фото: depositphotos/mistervlad

Появление дыма в районе Южной бухты в Севастополе объясняется применением табельных средств аэрозольной маскировки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию от Черноморского флота.

"Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", – заверил глава региона.

Он добавил, что в Севастополе ситуация спокойная. Развожаев призвал местных жителей не переживать и доверять только информации из официальных источников.

Ранее в Крыму прокомментировали высказывания киевских властей об ударе по полуострову ракетами с Запада цитатой из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения Германии на СССР в 1941 году.

До этого сообщалось, что в Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России. В ближайшее время выставят на продажу квартиру Владимира Зеленского в Ливадии.