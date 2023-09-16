В Крыму отреагировали словами Молотова на заявления Киева об ударе западными ракетами

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В Крыму прокомментировали высказывания киевских властей об ударе по полуострову ракетами с Запада цитатой из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения Германии на СССР в 1941 году.

"Ответ прост: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", – заявил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Также он отметил, что Украина следует "террористическому курсу". Шонус добавил, что местных жителей Крыма не получится запугать. По его словам, крымчане никогда не изменят свои планы – они останутся жить в России даже несмотря на то, что против страны выступает Запад, отправляя киевскому режиму ракеты и иное вооружение.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн сообщил, что НАТО планирует ввести войска на территорию Украины в связи с отсутствием успеха на поле боя у ВСУ. Также, по словам Макговерна, для того, чтобы компенсировать неудачи ВСУ на поле боя, можно поставить им ракеты ATACMS, которые способны наносить удары на расстоянии 300 километров.

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