Минобороны РФ пообещало восстановить поврежденные в Севастополе корабли

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Два корабля Военно-морского флота (ВМФ), которые пострадали после нанесенного ракетного удара по судоремонтному заводу в Севастополе, будут восстановлены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, два судна после этого будут вновь отправлены на службу в ряды флота.

Украина нанесла удар по Севастополю в ночь на 13 сентября. Он, в частности, привел к возгоранию на Севморзаводе, в результате которого пострадали 24 человека. Также повреждения получили два корабля, которые находятся на ремонте.

Удар по Севастополю, который привел к пожару на местном судостроительном предприятии, был нанесен украинской авиацией.

По словам замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, в результате ночной атаки ВСУ пострадали по меньшей мере восемь домов, семь из которых – многоквартирные. В частности, повреждения получили 60 окон и четыре кровли.

Пожар произошел на заводе в Севастополе в результате атаки ВСУ