На Украине признали ответственность за удар по Севастополю

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Удар по Севастополю, который привел к пожару на местном судостроительном предприятии, был нанесен украинской авиацией. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на слова командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу!" – заявил Олещук, добавив, что ВСУ продолжат наносить аналогичные удары по объектам в РФ.

По словам замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, слова которого приводит ТАСС, в результате ночной атаки ВСУ пострадали по меньшей мере восемь домов, семь из которых – многоквартирные. В частности, повреждения получили 60 окон и четыре кровли.

Кроме того, удар привел к возникновению пожара на Севастопольском морском заводе. Тем не менее глава города Михаил Развожаев отметил, что к настоящему времени огонь уже потушен. Чиновник поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу.

Украина нанесла удар по Севастополю в ночь на 13 сентября. Он, в частности, привел к возгоранию на Севморзаводе, в результате которого пострадали 24 человека. Также повреждения получили два корабля, которые находятся на ремонте.



Пожар произошел на заводе в Севастополе в результате атаки ВСУ