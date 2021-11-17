В Нижнем Новгороде выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал из-за отсутствия QR-кода

В Нижнем Новгороде выпустили ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода. Видео появилось в Instagram-аккаунте Центра управления регионом.

В реализации идеи ЦУРа помог местный кукольный театр. По сюжету Золушка собирается на бал, фея дарит ей платье, карету и туфли. Однако QR-кода у главной героини нет, поэтому она остается чистить картошку.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков рассказал РИА Новости, что из-за обилия информации о вакцинации люди перестали воспринимать важные темы.

"Мы в ЦУРе работаем с социальными сетями и решили привлечь внимание именно этой аудитории и напомнить о важности вакцинации. Нам хотелось, чтобы это были не официальные сухие призывы сделать прививку, а что-то доброе и трогательное", – отметил Ушаков.

Он отметил, что в официальных группах ЦУРа в социальных сетях выйдет еще три ролика. Главными героями новых видео станут Иван Царевич и Серый волк, а также Малыш и Карлсон.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60. Главный санитарный врач региона Елена Бабура отметила, что заболеваемость коронавирусом среди лиц 60–64 лет увеличилась на 25%. При этом граждане старше 65 лет стали болеть в 3,2 раза чаще.

