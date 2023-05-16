Дороги в новых регионах РФ перейдут в федеральную собственность в 2023 году – Росавтодор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дороги в новых регионах Российской Федерации перейдут в федеральную собственность в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

"Планируется, что в 2023 году 1 039 километров автомобильных дорог ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат статус федеральных и перейдут в ведение Росавтодора в рамках первого этапа передачи дорог в федеральную собственность", – отметили в сообщении.

Однако участие новых регионов в проекте "Безопасные качественные дороги" в 2023 году не планируется. При этом в федеральном бюджете заложены средства на проведение работ на объектах федерального, регионального и местного значения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что больше 3,2 миллиарда рублей направят на развитие спорта в новых регионах Российской Федерации в 2023 году.

До этого правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ.

В рамках этой программы планируется перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, а также формирование условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.

