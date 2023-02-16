Советник главы Крыма Крючков прокомментировал кадры взрыва в Армянске

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал кадры взрыва в Армянске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов", – написал советник главы Крыма.

Крючков попросил граждан верить только официальным источникам информации.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нанесения ударов Украины по Крыму ни о каких переговорах не будет и речи. Медведев сообщил, что в подобном случае последуют удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории.

Медведев подчеркнул, что ответ, в случае если ВСУ начнут наносить удары "вглубь" страны, может быть любым, но он будет быстрым, жестким и убедительным.

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