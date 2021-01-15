Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Аэропорт Краснодара закрылся до 11:00 по московскому времени из-за снега, который выпал в ночь на пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как уточняется, из-за непогоды было задержано 13 рейсов, ведется расчистка взлетной полосы.

"В настоящее время аэропорт закрыт до 11:00. Идет интенсивная работа по расчистке и обработке химреагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задерживаются рейсы на Москву, Пермь и Сочи.

Ранее мощный снегопад обрушился и на Москву. Он накрыл столицу с вечера 13 января. За сутки выпало около 20% месячной нормы осадков.

Из-за непогоды утром 14 января в столичных аэропортах были задержаны и отменены 20 рейсов, а на столичных дорогах образовались огромные заторы, которые растянулись на 76 километров, в связи с чем москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

