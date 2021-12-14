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Регионы

14:40

Глава Забайкалья объяснил свои слова об оцеплении кварталов для вакцинации

регионы

Фото: kremlin.ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил, что под словами об оцеплении кварталов имел в виду обеспечение граждан возможностью привиться от коронавируса у себя дома. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома", – говорится в публикации.

Осипов подчеркнул, что власти региона приложили большие усилия, чтобы убедить людей прививаться, однако это не сработало, а эффект дают, по его словам, только ограничительные меры. Он также сообщил, что обратился к правительству Забайкальского края с просьбой разработать различные способы защиты населения от коронавируса, в том числе и экстраординарные.

Глава региона привел в пример Китай, власти которого, по его словам, применяют довольно жесткие меры для защиты своих граждан, а те все выполняют, поэтому в стране нет "ни коронавируса, ни потерь в экономике, ни потерянных рабочих мест".

Ранее Осипов в ходе оперативного совещания с правительством для ускорения процесса вакцинации предложил позвать на помощь военных и прививать жителей по спискам целыми кварталами. По его словам, это необходимо для защиты здоровья населения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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