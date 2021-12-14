Глава Забайкалья объяснил свои слова об оцеплении кварталов для вакцинации

Фото: kremlin.ru
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил, что под словами об оцеплении кварталов имел в виду обеспечение граждан возможностью привиться от коронавируса у себя дома. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома", – говорится в публикации.
Осипов подчеркнул, что власти региона приложили большие усилия, чтобы убедить людей прививаться, однако это не сработало, а эффект дают, по его словам, только ограничительные меры. Он также сообщил, что обратился к правительству Забайкальского края с просьбой разработать различные способы защиты населения от коронавируса, в том числе и экстраординарные.
Глава региона привел в пример Китай, власти которого, по его словам, применяют довольно жесткие меры для защиты своих граждан, а те все выполняют, поэтому в стране нет "ни коронавируса, ни потерь в экономике, ни потерянных рабочих мест".
Ранее Осипов в ходе оперативного совещания с правительством для ускорения процесса вакцинации предложил позвать на помощь военных и прививать жителей по спискам целыми кварталами. По его словам, это необходимо для защиты здоровья населения.
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