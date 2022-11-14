Раненного в иркутском Усть-Илимске военкома выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "Инцидент Усть-Илимск"

Раненного в Усть-Илимске Иркутской области военкома Александра Елисеева выписали из больницы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Уточняется, что военный комиссар провел в медучреждении больше месяца.

Происшествие в военкомате в Усть-Илимске случилось 26 сентября. В начальника призывной комиссии выстрелил 25-летний местный житель Руслан Зинин. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Военком получил ранения в оба легких. Он был прооперирован и введен в медикаментозную кому.



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