Профессиональное тестирование прошли 47 земельных инспекторов Подмосковья

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Профессиональное тестирование прошли 47 земельных инспекторов Московской области, передает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

В ходе тестирования представителей 16 городских округов Подмосковья проверяли на знание земельного законодательства РФ и практики земельного контроля.

Министр имущественных отношений области Наталья Адигамова отметила, что целью такого мероприятия является проверка знаний и умений, необходимых для качественной работы в сфере контроля за использованием земли. По ее словам, проверку организовывают в отношении инспекторов округов, где не выполняются плановые показатели по осмотрам.

"Для сравнения, в прошлом году мы собирали на тестирование более 60 земельных инспекторов. Это говорит о том, что с каждым годом уровень квалификации специалистов повышается, в том числе благодаря семинарам, выездным рабочим встречам, методическим материалам, которые готовят специалисты Минмособлимущества", – добавила Адигамова.

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