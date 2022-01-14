Власти Геленджика объяснили необходимость антиковидных скамеек

Фото: instagram.com/gelen_insta
Антиковидные скамейки в Геленджике позволяют жителям, ожидающим очереди на прием к врачу, безопасно общаться. Об этом заявила мэрия города в своем телеграм-канале.
"Три скамейки заказал и оплатил инвестор, который приобрел КТ для городской поликлиники еще в августе", – говорится в сообщении.
О появлении скамеек с пластиковыми перегородками ранее рассказали в социальных сетях местные жители. Такая конструкция вызвала ряд вопросов, в том числе об эффективности такой меры.
За последние сутки в России подтвердили 23 820 новых случаев коронавируса. В 3 547 (14,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции.
При этом наименьший темп прироста зафиксирован в Туве, Калмыкии и Ульяновской области.
Антиковидные скамейки с пластиковыми разделителями появились в Геленджике
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