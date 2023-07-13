Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 21:26

Регионы

МВД Самары проверит видео из морга, где тела хранят в холодильниках из-под мяса

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудники управления МВД РФ по Самарской области организовали проверку после видео из частного морга, где тела хранят в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке ведомства.

Видеоролик из так называемого частного морга ранее опубликовала журналистка Ксения Штефан. Тела пожилых людей были обнаружены в оборудованном под морг гаражном боксе. Там же находились венки, гробы и кресты.

"По факту выявленной публикации в сети интернет сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого в квартире одного из домов в Нижнем Новгороде обнаружили тело 23-летней девушки. Труп погибшей, обернутый в целлофановую пленку, находился в металлической бочке. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

"Московский патруль": в Южном Бутове мужчина напал с ножом на жену и дочь

Читайте также

регионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика