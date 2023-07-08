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17:28

Происшествия

Тело девушки обнаружили на балконе в бочке в Великом Новгороде

Фото: телеграм-канал "112"

Тело 23-летней девушки было обнаружено на балконе 7 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.

По словам источника в правоохранительных органах, мама девушки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери, которая перестала отвечать на звонки. После правоохранители пришли в квартиру, где жила ее дочь. Там они увидели металлическую бочку, в которой лежало тело, обернутое целлофаном.

"7 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения", – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось, что труп пенсионерки обнаружили в овраге на северо-западе Москвы. По данным следствия, женщина была 1937 года рождения. По факту происшествия проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой установят точную причину смерти.

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