Виновные в инциденте с грамотами с гербом Украины в Хабаровске уволились

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Заведующая хабаровским детским садом № 122 и инструктор по физкультуре написали заявления на увольнение по собственному желанию после инцидента с грамотами с гербом Украины. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на слова мэра города Сергея Кравчука.

Градоначальник принес извинения воспитанникам детского сада и их родителям. По его словам, новые грамоты уже выданы.

Кравчук добавил, что принял решение о проведении дополнительных "мероприятий по задачам патриотического воспитания" с детьми дошкольного возраста.

Об инциденте стало известно накануне. В Сети распространились данные о том, что в Хабаровске детям после спортивных соревнований вручили грамоты с гербом Украины. В управлении образования города подчеркнули, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений будут проведены беседы и экзамены по поводу знания российской символики.

До этого Управление ФСБ по Москве и Московской области выдало предупреждение жителю о недопустимости госизмены после покупки товаров с символикой "Русского добровольческого корпуса" (террористическая организация, запрещенная в РФ). По данным ведомства, житель столицы приобрел продукцию с целью оказать помощь организации.