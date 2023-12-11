В детском саду Хабаровска воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины

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Детям в одном из детских садов Хабаровска после состязаний выдали грамоты с символикой Украины, по данному факту организовано разбирательство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление образования города.

В Сети распространились данные о том, в Хабаровске детям после спортивных соревнований вручили грамоты с гербом Украины. В управлении уточнили, что инцидент произошел в детском саду № 137.

"В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования", – говорится в сообщении.

В настоящее время эти грамоты изъяты, ведется проверка. В управлении подчеркнули, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений будут проведены беседы и экзамены по поводу знания российской символики.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Москве и Московской области выдало предупреждение жителю о недопустимости госизмены после покупки товаров с символикой "Русского добровольческого корпуса" (террористическая организация, запрещенная в РФ). По данным ведомства, житель столицы приобрел продукцию с целью оказать помощь организации.