В Санкт-Петербурге приостановят проведение диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Профилактические осмотры и диспансеризация в Санкт-Петербурге будут временно приостановлены. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает "Газета.ру".

"С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", – сказано в документе.

С 14 ноября и по 15 января 2021 года в городе ограничивается численность участников уличных мероприятий до 50 человек. В помещениях госучреждений приостанавливается работа кружков и секций, кроме спортивных и образовательных программ.

Помимо этого, с субботы в театрах, концертных залах и кинотеатрах будет разрешено не более 50% зрителей от числа расположенных в помещении мест. Также для граждан старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Им будет разрешено ходить только до ближайшего магазина, посещать поликлиники, выносить мусор и заниматься спортом.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге всего зафиксировано 74 485 случаев коронавируса. Побороли инфекцию 45 032 человека, умерли 4 317 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 51,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,270 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 858 568 случаев COVID-19, вылечились 1 388 168 человек, скончались 32 032.

