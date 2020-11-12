В Санкт-Петербурге приостановят проведение диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Профилактические осмотры и диспансеризация в Санкт-Петербурге будут временно приостановлены. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает "Газета.ру".
"С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", – сказано в документе.
С 14 ноября и по 15 января 2021 года в городе ограничивается численность участников уличных мероприятий до 50 человек. В помещениях госучреждений приостанавливается работа кружков и секций, кроме спортивных и образовательных программ.
Помимо этого, с субботы в театрах, концертных залах и кинотеатрах будет разрешено не более 50% зрителей от числа расположенных в помещении мест. Также для граждан старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Им будет разрешено ходить только до ближайшего магазина, посещать поликлиники, выносить мусор и заниматься спортом.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге всего зафиксировано 74 485 случаев коронавируса. Побороли инфекцию 45 032 человека, умерли 4 317 человек.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 51,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,270 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 858 568 случаев COVID-19, вылечились 1 388 168 человек, скончались 32 032.
Люди в разных странах выходят на антиковидные протесты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: