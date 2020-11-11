Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В Санкт-Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.
"Губернатор подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – сообщили в пресс-службе.
В документе говорится, что с 14 ноября и по 15 января 2021 года ограничивается численность участников уличных мероприятий до 50 человек. В помещениях госучреждений приостанавливается работа кружков и секций, кроме спортивных и образовательных программ.
Помимо этого, с субботы в театрах, концертных залах и кинотеатрах будет разрешено не более 50% зрителей от числа расположенных в помещении мест. Также для граждан старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Им будет разрешено ходить только до ближайшего магазина, посещать поликлиники, выносить мусор и заниматься спортом.
Работодателям ранее было рекомендовано перевести работников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы. Теперь они обязаны это сделать с 16 ноября. Под исключение попадают работники здравоохранения, образования, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является важным для обеспечения функционирования предприятия.
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 1 574 случая коронавируса. Всего в городе с начала пандемии выявили 74 485 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 45 032 человека, умерли 4 317. Всего в РФ диагностировано 1 836 960 случаев COVID-19.
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