Руководство Минздрава прибудет в Санкт-Петербург из-за ситуации с COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Представители руководства Минздрава России по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко прибудут в Санкт-Петербург из-за роста числа выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Санкт-Петербург прибудут первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева. Они окажут властям организационно-методическую поддержку.

Ранее губернатор города Александр Беглов отчитался о ситуации с коронавирусом Владимиру Путину. По его словам, в Санкт-Петербурге уже занято практически 80% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Он заявил о возможном усилении ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

За сутки в Санкт-Петербурге выявили 1 331 новый случай коронавирусной инфекции, выздоровели 605 человек. Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 774 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

