Беглов доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Петербурге

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Санкт-Петербург перешел рубеж в 900 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в день. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 60 тысяч человек, приводит РИА Новости заявление губернатора города Александра Беглова.

Глава Петербурга отчитался о ситуации с коронавирусом на встрече с президентом России Владимир Путиным. "В период пандемии в Санкт-Петербурге заболело порядка 64 тысяч человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек", – рассказал Беглов российскому лидеру.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, сейчас в городе уже занято практически 80% коечного фонда для пациентов с COVID-19.

За последние сутки в РФ выявили 18 648 новых случаев коронавируса. В Петербурге подтвердилось 944 случая.

Ранее Беглов предупредил о возможном усилении ограничений в Санкт-Петербурге. По его словам, средства защиты – самый простой путь избежать заражения.