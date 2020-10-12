Конфеты с начинкой из сим-карт пытались передать в СИЗО в Приморье

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Конфеты с сим-картами в качестве начинки пытались передать в СИЗО в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ ФСИН России по региону.

Отмечается, что во время досмотра посылки на имя обвиняемого Д. сотрудники следственного изолятора № 1 обнаружили и изъяли спрятанные в шоколадных конфетах шесть сим-карт.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится разбирательство.

Ранее суд арестовал топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова.