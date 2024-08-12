12 августа, 18:13Регионы
Пыльная буря накрыла Волгоград 12 августа
Ветер срывал антенны с крыш домов, поднимал мусор на уровень десятого этажа и склонял к земле деревья. Непогода постепенно перемещалась из северной части Волгограда в западные и южные районы.
Жители города начали публиковать фото и видео природного явления в социальных сетях. На снятых горожанами кадрах видно, как столбы пыли передвигаются по дворам. При этом те пользователи, которые оказались в это время на улице, рассказали, что наглотались песка, а сильный ветер практически сбивал их с ног.
"Как раз в это время ехал через "танцующий" мост. Ураган был сильный, машину кидало туда-сюда. Думал мост опять "станцует", но обошлось", – рассказал один из пользователей Сети.
Спасатели обратились к жителям города с призывом сохранять осторожность и не приближаться к шатким конструкциям и деревьям. В свою очередь, администрация города Волжского, который тоже оказался под влиянием непогоды, рекомендовала ограничить пребывание на улице.
Порывы ветра повалили деревья и привели к разрыву проводов в Волжском и на улице Тулака в Волгограде. Кроме того, в некоторых дворах были опрокинуты мусорные контейнеры, а на Электролесовской улице рухнувшее дерево перекрыло трамвайные пути. Буря также вырвала лист с кровли одного из цехов завода "Ахтуба".
Непогода сохранялась в Волгограде на протяжении часа. После нее горожане увидели яркую двойную радугу.
Ранее смерч повредил хозяйственные постройки и авиационную технику на территории аэропорта Бегишево в Нижнекамске. Однако непогода не повлияла на работу аэропорта. Все рейсы выполнялись в соответствии с расписанием.
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