Пыльная буря накрыла Волгоград 12 августа

На севере и в центре Волгограда днем 12 августа после короткого дождя началась пыльная буря. Воздух потемнел из-за поднявшейся с земли пыли, а видимость на дорогах сократилась до минимальной, сообщает сайт "Комсомольской правды"

Ветер срывал антенны с крыш домов, поднимал мусор на уровень десятого этажа и склонял к земле деревья. Непогода постепенно перемещалась из северной части Волгограда в западные и южные районы.

Жители города начали публиковать фото и видео природного явления в социальных сетях. На снятых горожанами кадрах видно, как столбы пыли передвигаются по дворам. При этом те пользователи, которые оказались в это время на улице, рассказали, что наглотались песка, а сильный ветер практически сбивал их с ног.

"Как раз в это время ехал через "танцующий" мост. Ураган был сильный, машину кидало туда-сюда. Думал мост опять "станцует", но обошлось", – рассказал один из пользователей Сети.

Спасатели обратились к жителям города с призывом сохранять осторожность и не приближаться к шатким конструкциям и деревьям. В свою очередь, администрация города Волжского, который тоже оказался под влиянием непогоды, рекомендовала ограничить пребывание на улице.

Порывы ветра повалили деревья и привели к разрыву проводов в Волжском и на улице Тулака в Волгограде. Кроме того, в некоторых дворах были опрокинуты мусорные контейнеры, а на Электролесовской улице рухнувшее дерево перекрыло трамвайные пути. Буря также вырвала лист с кровли одного из цехов завода "Ахтуба".

Непогода сохранялась в Волгограде на протяжении часа. После нее горожане увидели яркую двойную радугу.

Ранее смерч повредил хозяйственные постройки и авиационную технику на территории аэропорта Бегишево в Нижнекамске. Однако непогода не повлияла на работу аэропорта. Все рейсы выполнялись в соответствии с расписанием.