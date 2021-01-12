Удален аккаунт жительницы горевшего дома на Урале, которая просила о помощи в Twitter

Аккаунт жительницы горевшего дома на Урале, которая просила о помощи в Twitter, удален. При попытке открыть страницу появляется сообщение о том, что такой учетной записи нет.

Женщина проживала с маленьким ребенком на девятом этаже в многоэтажке на Рассветной улице в Екатеринбурге, где в ночь на 12 января произошел пожар.

Во время пожара она начала писать посты с просьбой о помощи.



Фото: скриншот Twitter

Пользователи сразу же начали откликаться на ее призыв. Некоторые писали, что уже вызвали спасателей, другие подсказывали, как вести себя во время пожара.



Фото: скриншот Twitter

Однако женщина и ребенок скончались от отравления угарным газом. Всего жертвами пожара стали восемь человек.

Сообщалось, что сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов загоревшегося дома. Из здания удалось вывести 90 человек, в том числе 9 детей.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

