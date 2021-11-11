Власти Петербурга заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых

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Заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович сообщила, что на данный момент не предусмотрена ответственность за отказ граждан старше 60 лет от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается… на усмотрение (жителей), непосредственно на совести каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников – это самое главное", – сказала Гранатович.

Она при этом отметила, что вакцинация является единственным способом защиты от коронавируса. По ее словам, власти Санкт-Петербурга готовы привить максимальное количество жителей.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова приняла постановление, согласно которому в городе вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.