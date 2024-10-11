Памятник Сталину появится в Вологде

Фото: телеграм-канал "Филимонов LIVE"

Памятник Иосифу Сталину установят в Вологде, заявил губернатор области Георгий Филимонов.

"При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история – это единая и неделимая", – объяснил он в своем телеграм-канале.

Монумент Сталину должен появится на территории дома-музея, где будущий руководитель СССР проживал в ссылке с декабря 1911 по февраль 1912 года. Также в планах у властей региона установить памятник Ивану Грозному, который также связан с историей вологодчины, подчеркнул Филимонов.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил градостроителям и руководителям городских районов подумать, где можно установить памятник Сталину. Об этом он объявил в контексте юбилея депутата горсовета и коммуниста Леонида Буракова.

