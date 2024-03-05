Коммунисты России попросили спецслужбы проверить причастность Запада к смерти Сталина

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Члены партии "Коммунисты России" обратились в ФСБ и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность Запада к смерти Иосифа Сталина. Об этом РИА Новости сообщил председатель партии Сергей Малинкович.

5 марта 2024 года исполнился 71 год со дня смерти Сталина. Он умер в 1953-м на 75-м году жизни.

"Партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада", – пояснил Малинкович.

В день смерти Сталина 40–50 представителей лучших партийных отделений возложат к бюсту политика цветы, заключил он.

До этого мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил градостроителям и руководителям городских районов подумать, где можно установить памятник Сталину. Он решил, что установка памятников станет подарком для депутата горсовета и коммуниста Леонида Буракова по случаю его дня рождения.

