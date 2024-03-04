Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН

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Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с предложением распустить ООН в связи с невыполнением обязанностей в сфере безопасности. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, он составил письмо вместе с Ланой Паршиной (историк, биограф семьи Сталина. – Прим. ред.). Бенсаад отметил, что наблюдал за действиями ООН и понял, что чиновники и дипломаты не выполняют свои обязанности.

Как рассказал агентству пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин, в письме упоминается, что ООН создавалась при непосредственном участии Сталина 26 июня 1945 года для урегулирования геополитических споров мирным путем и предотвращения Третьей мировой войны.

Горжанкин отметил, что сейчас организация утратила доверие и, по мнению Бенсаада, МИД России нужно поднять вопрос о реструктуризации и/или ее роспуске. Кроме того, продолжил он, нужно инициировать перенос штаб-квартиры организации в Москву или Ялту, где в ходе Ялтинской конференции стран-победителей решалась геополитическая судьба всего мира.

Необходимость в этих действиях понятна, поскольку сейчас дипломаты США используют в качестве рычага давления визовый режим и другие инструменты, лишая делегацию РФ возможности участвовать в сессиях ООН в Нью-Йорке, резюмировал пресс-атташе.

В письме также указано, что ООН "доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида отдельных районов и наций, позволяя истреблять русских на Донбассе и проводя политику двойных стандартов в секторе Газа".

Ранее Лавров сказал, что большинство стран мира понимает необходимость возвращения к принципам ООН, которые Запад сейчас грубо нарушает. Он подчеркнул, что Устав организации содержит все принципы, необходимые для обеспечения справедливости в международных отношениях.

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