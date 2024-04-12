Дачу Сталина купила компания, связанная с семьей экс-губернатора Кубани

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Усадьбу Иосифа Сталина "Липки-Алексеевское", расположенную в подмосковном городе Мытищи, купил закрытый паевой инвестиционный фонд "Стратегическое развитие", который связан с семьей бывшего главы Краснодарского края Александра Ткачева, передает РБК со ссылкой на выписку ЕГРН.

По информации из документа, владелец фонда сменился 8 апреля. До этого им управляла компания УК "Терра ассет менеджмент". В выписке также сказано, что информацию о пайщиках фонда держат в секрете, но, по данным ЕГРЮЛ, собственником управляющей компании является Роман Баталов. Помимо этого, он входит в совет директоров АО "Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева" и "Племзавод имени В. И. Чапаева".

Уточняется, что ранее Баталов занимал должность первого генерального директора "Сочи-Парка" (на ее балансе находится застройщик Five Development). Все эти активы связывают с семьей экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Подмосковную усадьбу выставили на торги в ноябре 2023 года. Ее стартовая цена составила 403,5 миллиона рублей. Отмечалось, что после приобретения участка будущие владельцы должны осуществить работы по сохранению усадьбы и выполнить условия по ее содержанию.

Здание построили в 1820-х годах. Примерно в это время там проживал купец Александр Алексеев. Спустя время территорию национализировали и до 1989 года усадьба была правительственной дачей. Комплекс стал знаменит тем, что в 1932 году там жил Сталин.