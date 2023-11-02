02 ноября, 13:47Экономика
Дачу Сталина в Подмосковье продали на аукционе
Фото: ТАСС/Денис Бочаров
Подмосковная усадьба Липки-Алексеевское в Мытищинском округе, где проживал Иосиф Сталин, была продана на аукционе компании из Краснодарского края "Консалтинг и право", передает РИА Новости.
Итоговая стоимость продажи не озвучивается, а стартовая цена составляла 403,5 миллиона рублей.
"Консалтинг и право" была единственным участником торгов. В состав лота включена аренда участка, площадь которого достигает 38 гектаров, а также объекты недвижимости в размере 3,8 тысячи квадратных метров.
После приобретения участка компания должна осуществить работы по сохранению усадьбы и выполнить условия по ее содержанию.
Ранее сообщалось, что усадьбу Липки выставили на аукцион 23 августа. Здание построили в 1820-х годах. Примерно в это время там проживал купец Александр Алексеев. Спустя время территорию национализировали, и до 1989 года усадьба была правительственной дачей. Комплекс стал знаменит тем, что в 1932 году там жил Сталин.
Подмосковную дачу Сталина выставили на торги
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