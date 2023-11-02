Дачу Сталина в Подмосковье продали на аукционе

Фото: ТАСС/Денис Бочаров

Подмосковная усадьба Липки-Алексеевское в Мытищинском округе, где проживал Иосиф Сталин, была продана на аукционе компании из Краснодарского края "Консалтинг и право", передает РИА Новости.

Итоговая стоимость продажи не озвучивается, а стартовая цена составляла 403,5 миллиона рублей.

"Консалтинг и право" была единственным участником торгов. В состав лота включена аренда участка, площадь которого достигает 38 гектаров, а также объекты недвижимости в размере 3,8 тысячи квадратных метров.

После приобретения участка компания должна осуществить работы по сохранению усадьбы и выполнить условия по ее содержанию.

Ранее сообщалось, что усадьбу Липки выставили на аукцион 23 августа. Здание построили в 1820-х годах. Примерно в это время там проживал купец Александр Алексеев. Спустя время территорию национализировали, и до 1989 года усадьба была правительственной дачей. Комплекс стал знаменит тем, что в 1932 году там жил Сталин.

Подмосковную дачу Сталина выставили на торги