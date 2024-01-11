Пермский чиновник убрал из своего гардероба возмутившую участников СВО одежду

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Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских исключил из своего гардероба шапку и куртку с государственной символикой Норвегии, которые возмутили участников СВО. Об этом РИА Новости сообщили в городской администрации.

В мэрии указали, что Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности, а также сказал, что шапку с норвежской госсимволикой он купил давно и не обращал на вид логотипа никакого внимания. Кроме того, в администрации добавили, что чиновник активно участвует в работе городских властей по поддержке участников спецоперации на Украине, их семей и волонтеров, которые помогают солдатам.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились одеждой чиновника с норвежской госсимволикой, поскольку Норвегия выделяла помощь Украине. Четверо мужчин в военной форме и балаклавах записали видео с обращением к Молоковских.

Как пишет агентство, до этого чиновник появился на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri.

До этого сообщалось, что власти Норвегии разрешили местным компаниям напрямую продавать оружие и прочую военную продукцию Киеву. Данное изменение вступило в силу с 1 января этого года. Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде объяснил этот шаг чрезвычайной ситуацией, в которой оказались Норвегия и ее союзники.

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