РФ продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины

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Российский кабмин подписал документ, продлевающий запрет на въезд в РФ грузовиков из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

"Исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

Ограничение не будет действовать на проезд грузовиков технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест организации спортивных состязаний, уточнили в кабмине. В правительстве также добавили, что запрет продолжит реализовываться до момента устранения обстоятельств, которые стали основанием для его введения.

Ограничения начали действовать еще в прошлом году. Такое решение власти РФ приняли из-за Евросоюза, который запретил пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

В декабре Москва расширила перечень представителей структур и государств ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В качестве причины такого решения МИД России назвал введенный против РФ 12-й пакет санкций. Ведомство назвало такой шаг со стороны Евросоюза недружественным, нелегитимным и подрывающим международные прерогативы Совбеза ООН.

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