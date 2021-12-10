Более 100 жителей Норильска остались в кинотеатре на ночь из-за пурги

Около 130 жителей Норильска провели ночь в кинотеатре из-за пурги

Более 100 человек остались на ночь в кинотеатре из-за сильной метели в Норильске. Об этом ТАСС рассказали в администрации города.

Уточняется, что порывы ветра достигали 15–20 метров в секунду, а местами – до 27 метров в секунду. В связи с плохой видимостью была перекрыта дорога Норильск – Кайеркан – аэропорт Алыкель.

"Порядка 120 человек, кто не смог уехать в Кайеркан, заночевали в центре культуры. Там они были обеспечены водой и чаем", – говорится в сообщении.

Ранее в Анадыре из-за снежного бурана школьникам продлевали выходные. Сильнейшая пурга парализовала жизнь всего города. Из-за плохой видимости остановили движение городских автобусов, а в местном аэропорту задерживались рейсы.

