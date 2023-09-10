В Якутии добыли самый крупный за 10 лет в РФ алмаз ювелирного качества

Фото: телеграм-канал ALROSA

В Якутии добыли крупнейший за последние 10 лет алмаз ювелирного качества массой 390,7 карата. Об этом сообщает пресс-служба компании "Алроса".

"9 сентября 2023 года, прииск Маят, Республика Саха (Якутия). Компания "Алмазы Анабара" группы "АЛРОСА" добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества", – указано в сообщении.

Найденный алмаз – нестандартной формы, он окаймлен желто-коричневым ореолом. В компании заявили, что на сегодняшний день это является уникальным сочетанием массы, формы и цвета.

Генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев заявил, что находка подобного алмаза является беспрецедентным событием. Он отметил, что теперь специалистам предстоит детально изучить кристалл и оценить его потенциал.

В последний раз настолько крупный алмаз находили в 2013 году – тогда масса кристалла ювелирного качества составила 401 карат.

19 мая Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия российского происхождения. Страны "Большой семерки" (G7) также обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов и бриллиантов из России.



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